Україна

Команда з Петрово запланувала п'ять спарингів у Туреччині.

Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив плани на навчально-тренувальні збори у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону.

Підопічні Сергія Ковальця готуватимуться у Туреччині з 25 січня по 25 лютого. За цей час команда проведе п'ять спарингів, але кількість суперників може змінитися.

Календар спарингів Інгульця в Туреччині:

30 січня – Берое (Болгарія)

2 лютого — Подбескідзе (Польща)

6 лютого — Македонія Гьорче Петров (Північна Македонія)

9 лютого — Петрокуб (Молдова)

11 лютого – Аксу (Казахстан)

Інформація про прямі трансляції матчів та час їх початку буде опублікована пізніше на сайті клубу або в соціальних мережах.