Команда з Петрово запланувала п'ять спарингів у Туреччині.
ФК Інгулець
25 січня 2023, 17:25
Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив плани на навчально-тренувальні збори у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону.
Підопічні Сергія Ковальця готуватимуться у Туреччині з 25 січня по 25 лютого. За цей час команда проведе п'ять спарингів, але кількість суперників може змінитися.
Календар спарингів Інгульця в Туреччині:
30 січня – Берое (Болгарія)
2 лютого — Подбескідзе (Польща)
6 лютого — Македонія Гьорче Петров (Північна Македонія)
9 лютого — Петрокуб (Молдова)
11 лютого – Аксу (Казахстан)
Інформація про прямі трансляції матчів та час їх початку буде опублікована пізніше на сайті клубу або в соціальних мережах.