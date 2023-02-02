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Дніпро-1 - Мура, фото Дніпро-1
02 лютого 2023, 18:16
СК Дніпро-1 в рамках підготовки до другої частини сезону грав проти Мури зі Словенії у Туреччині та здобув перемогу.
Дніпряни пропустили першими в середині першого тайму, проте згодом Пеглоу встановив паритет, а у другій половині грі Сарапій вивів команду вперед.
СК Дніпро-1 — Мура (Словенія) 2:1
Голи: Пеглоу, 38, Сарапій, 81 — Петкович, 24
Дніпро-1: 12.Кінайрекін (1.Рибак,63) — 44.Хайнер, 3.Адамюк, 5.Сарапій, 28. Підлепенець (6.Горбунов, 46) — 14.Бабенко, 41.Рубчинський (23.Бланко, 46), 10. Піхальонок (кап), 43. Танчик (42.Пасіч, 53) — 47. Пеглоу (29. Назаренко. 41), 7. Довбик.
Запасні: 93.Валеф, 18.Гомес, 46. Кононов, 45.Сваток, 30.Танковський, 8.Когут.
Мура: 1.Міхелак — 2.Ципот, 70. Морріс, 6. Бегановіч, 3.Пуцко — 11.Коус (кап), 16.Тріпі, 18.Злічіч, 80. Петкович — 19. Даку, 99.Шабанхаксхай
Запасні: 13.Радуха, 5. Садріу, 31.Кузміч, 49.Бркіч, 30.Шролер, 10.Шаріч.