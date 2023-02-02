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Бразильський новачок дніпрян відповів на запитання клубної прес-служби.

Новоспечений вінгер Дніпра-1 Жоан Пеглоу прокоментував свій перехід до українського клубу з Інтернасьйоналя.

"Перш за все, я вдячний усім за теплий прийом тут. Я щасливий бути тут. Сподіваюсь якомога швидше набрати форму та віддавати від себе команді усе найкраще. Я дуже багато працював під час канікул, коли був вдома, і зараз практично вийшов на оптимальні кондиції. Я така людина, що дуже ретельно стежу за собою: і у роботі, і у харчуванні – тому зараз в порядку.

Я виріс в Інтернасьйоналі. Захоплювався грою Андреса Д’Алессандро та Пауло Герреро. Звичайно, я маю великі почуття до цього клубу, але зараз я тут, у Дніпрі-1, та мої думки повністю зайняті теперішньою командою.

Перший європейський досвід у Порту Б? Це був дуже великий та корисний досвід. За той період я значно подорослішав та багато чому навчився. Вплив, перш за все, відбувся на мої думки, на світогляд. Це є найголовнішим здобутком. Зараз я дуже хочу допомогти команді досягти усіх поставлених цілей, мрію виграти чемпіонство.

Переможний чемпіонат світу U-17 за збірну Бразилії під "десяткою" на спині? Це честь, але також це великий тиск. В нас була дуже добра команда, яка разом грала тривалий час. І ми все ж таки виграли – зробили те, що тривалий час не вдавалося Бразилії. Кращий матч був у півфіналі проти Франції. Це були дві найкращі команди чемпіонату, достроковий фінал, можна сказати. Ми програвали 0:2 після першого тайму, але завдяки нашій торсиді виграли 3:2. Переможний гол забили на 92 хвилині. У другому півфіналі грали Мексика та Нідерланди, і до фіналу вийшли мексиканці.

Я ще перебуваю на шляху до своїх мрій та цілей. Усі зміни, усі етапи кар’єри сприяють моєму зростанню, дорослішанню. І, зокрема, із сьогоднішнього дня я йду до мрій разом з Дніпром-1", - наводить слова Пеглоу прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Дніпро-1 проведе черговий спаринг на зборах у Туреччині, а суперником буде словенська Мура. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.