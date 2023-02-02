До вашої уваги трансляція товариського матчу за участю команди Олександра Кучера.
Гравці СК Дніпро-1, СК Дніпро-1
02 лютого 2023, 11:15
Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 2 лютого, команда Олександра Кучера проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде словенська Мура.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, в минулому спарингу Дніпро-1 зіграв внічию з чорногорською Сутьєскою (0:0).