Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 2 лютого, команда Олександра Кучера проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде словенська Мура.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

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Нагадаємо, в минулому спарингу Дніпро-1 зіграв внічию з чорногорською Сутьєскою (0:0).