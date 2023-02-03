Україна

До вашої уваги спаринг харківського колективу на турецьких зборах.

У п'ятницю, 3 лютого, харківський Металіст 1925 проведе спаринг на турецькому зборі. Суперником команди Едмара буде Гостивар з Північної Македонії.

Нагадаємо, що на зборах Металіст 1925 вже провів два контрольних поєдинки. У першому командна розійшлася нульовою нічиєю у протистоянні з Раднічками, а у другому поєдинку перемогли Хебир — 2:1 завдяки голам Ногейри та Островського. Далі у команди був перший вихідний на зборі, після якого знову повернулися до насиченої підготовки.

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