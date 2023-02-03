До вашої уваги спаринг харківського колективу на турецьких зборах.
Металіст 1925
03 лютого 2023, 12:30
У п'ятницю, 3 лютого, харківський Металіст 1925 проведе спаринг на турецькому зборі. Суперником команди Едмара буде Гостивар з Північної Македонії.
Нагадаємо, що на зборах Металіст 1925 вже провів два контрольних поєдинки. У першому командна розійшлася нульовою нічиєю у протистоянні з Раднічками, а у другому поєдинку перемогли Хебир — 2:1 завдяки голам Ногейри та Островського. Далі у команди був перший вихідний на зборі, після якого знову повернулися до насиченої підготовки.
Онлайн-трансляція: