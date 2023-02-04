Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Харкова на зимових зборах.

Харківський Металіст 1925 продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі напередодні команда Олега Голодюка та Едмара перемогла північномакедонський Гостивар (1:0).

У прийдешній грі "жовто-сині" зіграють проти представника Данії — Норшеллана, який у поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього харківський колектив оголосив про припинення співпраці з двома футболістами.