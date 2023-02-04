Черговий поєдинок за участі команди з Харкова на зимових зборах.
фото ФК Металіст 1925
04 лютого 2023, 10:33
Харківський Металіст 1925 продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі напередодні команда Олега Голодюка та Едмара перемогла північномакедонський Гостивар (1:0).
У прийдешній грі "жовто-сині" зіграють проти представника Данії — Норшеллана, який у поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 12:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього харківський колектив оголосив про припинення співпраці з двома футболістами.