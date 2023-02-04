Завершились два поєдинки на зборах.
В рамках контрольних матчів у Туреччині Рух поступився словенському Домжале з рахунком 2:3, а Металіст мінімально програв Норшеллану.
Рух (Львів, Україна) – Домжале (Словенія) – 2:3 (1:2).
Голи: Веремієнко, 22; Климчук, 78 – Маркуш, 3; Сайтоскі, 41; Офенбахер, 88.
Рух: Ледвій, Дідик, Веремієнко, Альваренга, Лях, Слюсар, Едсон (Бойко, 84), Мисик, Соломон, Таллес, Климчук.
Попередження: Климчук, 37; Слюсар, 52; Едсон, 59; Веремієнко, 70; Дідик, 82, Альваренга, 82.
Вилучення: Едсон, 83 (друге попередження).
Норшеллан — Металіст 1925 1:0
Гол: Фагір 34
Норшелланн: Еріксон, Енгдаль, Барслунд, Нельсен, Хесберг, Мунк, Думбія, Кулібалі, Хансен М., Фагір, Осман
Металіст 1925: Сидоренко (Коваленко М. 46), Жичиков (Шершень 60), Ткачук (Курило 60), Безуглий (Потімков Ю. 60), Коваленко І. (Рудавський 60), Габелок (к) (Мартинюк 60), Русин (Ременюк 75), Бичек (Казаєс 60), Капінус (Обінайя 60), Ременюк (Ногейра 35, Дмитренко, 60), Островський (Чирук 60)
Запас: Мозіль, Потімков І., Кравченко, Вачіберадзе
Попередження: Барслунд 23 — Мартинюк 78