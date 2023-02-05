Україна

Львівська команда знову провела два контрольні матчі за один день.

Львівський Рух продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальному зборі в Хорватії.

За один день львівська команда під керівництвом Леоніда Кучука провела одразу два спаринги.

У першій грі Рух поступився словенському Домжале з рахунком 2:3. У складі української команди голами відзначилися Веремієнко та Климчук, а у словенців — Маркуш, Сайтоскі та Офенбахер.

Також зазначимо, що на 83 хвилині у складі Руху було вилучено Едсона, який отримав другу жовту картку.

Рух – Домжале 2:3

Голи: Веремієнко, 22, Климчук, 78 – Маркуш, 3, Сайтоскі, 41, Офенбахер, 88.

Рух: Ледвій, Дідик, Веремієнко, Альваренга, Лях, Слюсар, Едсон (Бойко, 84), Мисик, Соломон, Таллес, Климчук.

Попередження: Климчук, Слюсар, Едсон, Веремієнко, Дідик, Альваренга.

Вилучення: Едсон, 83 (друге попередження).

У другій грі, де було задіяно багато молодих футболістів з молодіжної команди, Рух обіграв словенський Кршко з рахунком 4:0.

Перемогу львівській команді забезпечили голи у виконанні Рогачова, Квасниці, який оформив дубль, та гравця, який перебуває на перегляді.

Також додамо, що на 73 хвилині Непейпієв не реалізував пенальті, який потягнув воротар суперника.

Рух – Кршко 4:0

Голи: Рогачов, 29, Квасниця, 37, 41, гравець на перегляді, 71.

Рух: Паньків (Бакус, 59), гравець на перегляді (Король, 59), Товарницький, Теслюк, Джеферсон, Довгий (Хмельовський, 66), Рогачов (Бойко, 46), Квасниця (Ніколаєв, 57), Непейпієв, Карабін, гравець на перегляді (гравець на перегляді, 46).

Попередження: Непейпієв.