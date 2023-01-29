Львівський клуб провів два спаринги за один день.
ФК РУХ
29 січня 2023, 15:10
Вчора львівський Рух провів одразу два спаринги за один день на навчально-тренувальних зборах у Хорватії.
У першому матчі львівська команда мінімально поступилася сербському клубу Колубара з рахунком 0:1. Серби забили переможний м'яч за хвилину до фінального свистка.
У другому спарингу проти словенського ДАКу було зафіксовано нульову нічию.
Рух – ДАК 0:0
Рух: Паньків (Ледвій, 46), Роман, Веремієнко, Дідик, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга (Едсон, 73), Соломон, Карабін (Мисик, 66), Климчук.
Попередження: Веремієнко.
Раніше спортивний директор Руху Володимир Лапіцький прокоментував підписання контракту з Джеферсоном.