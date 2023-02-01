Україна

Дві львівські команди провели чергові матчі на зборах.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої половини сезону. Черга товариських матчів дійшла до львівських команд – Руху та Львова.

Рух у своєму спарингу в Хорватії мінімально поступився сербській Мачві з рахунком 1:2. У складі української команди голом відзначився капітан Підгурський. У сербів забивали Ріствоєвіч та Радунович.

Рух — Мачва 1:2

Голи: Підгурський, 64 – Ріствоєвіч, 69, Радуновіч, 77.

Рух: Герета, Джеферсон (Лях, 71), Холод (Веремієнко, 71), Слюбик (Дідик, 71), Кітела (Роман, 71), Підгурський(Слюсар, 71), Сапуга (Едсон, 71), Столярчук (Михальчук, 46 (Мисик, 71)), Добрянський (Альваренга, 71), Русяк (Таллес, 71), Панченко (Карабін, 71).

Попередження: Слюбик, 68.

Водночас на зборах у Туреччині Львів не зміг вразити ворота іншої сербської команди – Железнічара Панчево. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Львів — Железнічар Панчево 0:0

Львів (стартовий склад): Рибка, Никитюк, Дитятьєв, гравець на перегляді, Богунов, гравець на перегляді, Муравський, Мильченко, Рємєняк, Бугай, Есеола.

Запасні: Пономаренко, Ольховий, Сасовський, Вовкун, Р. Михайлів, В. Михайлів та чотири гравці на перегляді.

Свій наступний матч Львів проведе проти узбекистанського Насафа. Гра відбудеться 4 лютого.