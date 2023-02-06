Команда Сергія Ковальця продовжує підготовку до другої половини сезону.
ФК Інгулець
06 лютого 2023, 14:10
Інгулець продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 6 лютого, команда Сергія Ковальця проводить черговий контрольний матч, у якому суперником є Македонія ГП із Північної Македонії.
Для команди з Петрового це третій спаринг у Туреччині. Стартовий свисток поєдинку пролунав о 14:00 за київським часом.
Онлайн трансляція:
У минулому матчі Інгулець мінімально обіграв Підбескідзе із Польщі з рахунком 1:0.