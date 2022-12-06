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Молодий український голкіпер може продовжити свою кар'єру в Італії.

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Calcioblog.it.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлений туринський Ювентус, який підшукує заміну для Войцеха Щесни, контракт з яким розрахований до літа 2024 року.

Також зазначається, що якщо трансфер відбудеться у найближчі трансферні вікна, Ювентус відправить українця в оренду.

Крім Трубіна в шорт-листі "старої синьйори" знаходяться Марко Карнесеккі з Аталанти та Гульєльмо Вікаріо з Емполі.

Вартість Трубіна оцінюється в 11 мільйонів євро, а його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Трубін провів 18 поєдинків, з яких п'ять на нуль при 24 пропущених м'ячах.