Черговий поєдинок за участі команди з Кривого Рогу на зимових зборах.
фото ФК Кривбас Кривий Ріг
08 лютого 2023, 07:40
Криворізький Кривбас продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу перемогла болгарський Септемврі з рахунком 5:0.
У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти дев’ятнадцятиразового чемпіона Молдови — Шерифа, яка в поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (8 команд), а також є колишнім клубом нинішнього головного тренера української команди Юрія Вернидуба.
Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього криворізький колектив завершив відносини з центральним захисником.