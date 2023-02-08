Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Кривого Рогу на зимових зборах.

Криворізький Кривбас продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу перемогла болгарський Септемврі з рахунком 5:0.

У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти дев’ятнадцятиразового чемпіона Молдови — Шерифа, яка в поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (8 команд), а також є колишнім клубом нинішнього головного тренера української команди Юрія Вернидуба.

Стартовий свисток матчу пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього криворізький колектив завершив відносини з центральним захисником.