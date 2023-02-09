Україна

Хавбек Кривбасу прокоментував успішну гру на зборах.

Криворізький Кривбас напередодні здолав молдовський Шериф у рамках товариського поєдинку на зимових зборах (2:1).

Півзахисник українського колективу Максим Задерака після завершення гри прокоментував враження від подій на футбольному полі.

"Цікавий суперник, який кожного року грає у єврокубках. Хотіли перевірити свої сили на їхньому тлі. Гра вдалась. У нас кожен матч принциповий, тому хочемо здобувати перемогу, із ким би не грали.

Підтримка з боку дітей на матчі була справді топ, що нас потішило. Це неймовірно. Дякуємо за підтримку та великий респект.

Звісно, що перемогу присвячуємо нашим Збройним Сила України та для наших вболівальників, підтримку яких ми дуже цінуємо", — заявив український виконавець.

Наступний товариський матч криворізький Кривбас проведе проти узбекистанського Нефтчі Фергана 9 лютого, о 16:30.