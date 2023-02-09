Україна

Спіч Григорія Козловського після історичної перемоги в Юнацькій лізі УЄФА.

Засновник футбольного клубу Рух Григорій Козловський прокоментував перемогу команди U-19 у Юнацькій лізі УЄФА над однолітками з Інтера - 1:1 (4:3 по пен.).

"Після такої перемоги пульс насправді зашкалює. Хочу подякувати хлопцям. Враховуючи ті кадрові проблеми, з яким зіткнулася команда, фактично випали три основні футболісти. Було важко, але у хлопців горів вогонь, вони билися, як козаки. За честь клубу, за честь країни. Я думаю, що в такої команди, в таких хлопців є майбутнє. Такі футболісти направду прославлятимуть нашу країну. Я гордий за них, за характер, який показала наша команда.

Ця гра та результат є також відповіддю тим скептикам, які з недовірою ставилися до нашого потрапляння в Юнацьку лігу УЄФА, а ще скептичніше ставилися до результатів. Я гордий, що ми не підвели тих, хто в нас вірив. А ще за те, що скептиків, які нам не вірили, ми тепер зробили нашими симпатиками.

Справді – для нас, це як сон. І цей сон триває. Я сказав хлопцям у роздягальні: я дякую Богу та молю Бога, щоби ми ще довго не прокидалися. Думаю, що цей сон буде тривати. І не тільки цього року, а й у майбутньому. Бо наша Академія, діти, яких ми виховуємо, направду мають майбутнє. Цей фанатизм, ця віра в наших українських хлопців передаються футболістам.

Ви бачили, в «Інтера» грали 12 збірників різних країн Європи. Це зібрані футболісти – з Ірландії, Сербії, Хорватії, Франції, інших країн. А в нас – наші рідненькі українські дітки, які, власне, в таких матчах стають справжніми футболістами. Я насправді гордий за наш український футбол! Попри всі проблеми, на війну, яка триває у нас, він живе та бореться", — цитує Козловського офіційний сайт Руху.

Огляд матчу:

Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться в понеділок, 13 лютого. Нагадаємо, що донецький Шахтар U-19 вилетів у раунді 1/16 фіналу від хорватського Хайдука.