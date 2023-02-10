Команда Патріка ван Леувена пропустила чотири м'ячі, а змогла забити лише один.
Гравці Зорі, ФК Зоря
10 лютого 2023, 12:31
Луганська Зоря продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 10 лютого, команда Патріка ван Леувена провела черговий контрольний матч, у якому суперником був датський Норшелланн.
Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь данської команди. У складі луганчан єдиний м'яч забив Сергій Булеца на 13 хвилині зустрічі.
Зоря — Норшелланн 1:4
Голи: Булеца, 13 — ?, 3, ?, 67 (з пенальті), ?, 70, ?, 74.
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Вантух, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Мишньов, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин.