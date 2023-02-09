Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти спарингу, що відбувся 9 лютого, о 10:00.

Зранку у четвер, 9 лютого, луганська Зоря зустрілася з вірменським Алашкертом на турецьких зборах. Поєдинок закінчився на користь суперників українського клубу з рахунком 2:0. Обидва м'ячі вірмени забили у першій половині гри — на 12 і 28 хвилинах.

Відзначимо, що вже у п'ятницю, 10 лютого, у той же час (10:00), "чорно-білі" протистоятимуть чемпіону Данії — Норшелланну.

Відео голів та огляд матчу:

Зоря (стартовий склад): Кучерук — Данченко, Снурніцин, Імереков, Вантух, Бражко, Хахльов, Антюх, Максим Хлань, Булеца, Нагнойний.