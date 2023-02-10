Україна 10 лютого 2023, 07:40 Зоря — Норшелланн: онлайн відеотрансляція товариського матчу Черговий поєдинок за участі команди Патріка ван Леувена на турецьких зборах. ФК Зоря, фото УПЛ 10 лютого 2023, 07:40 Зранку п'ятниці, 10 лютого, луганська Зоря на турецьких зборах проведе контрольний матч із чинним чемпіоном Данії — Норшелланном. Стартовий свисток пролунає вже о 10:00. Відзначимо, що у минулому контрольному поєдинку "чорно-білі" поступилися вірменському Алашкерту. Гра у четвер теж починалася о 10:00. Онлайн відеотрансляція матчу: Команди Зоря Норшелланн Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте