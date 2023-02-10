Зранку п'ятниці, 10 лютого, луганська Зоря на турецьких зборах проведе контрольний матч із чинним чемпіоном Данії — Норшелланном. Стартовий свисток пролунає вже о 10:00.

Відзначимо, що у минулому контрольному поєдинку "чорно-білі" поступилися вірменському Алашкерту. Гра у четвер теж починалася о 10:00.

Онлайн відеотрансляція матчу: