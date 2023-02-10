Кияни проведуть матчі з румунською та двома латвійськими командами.
динамо, фк динамо
10 лютого 2023, 19:20
Динамо досягло домовленості про проведення ще трьох контрольних матчів на тренувальному зборі в Туреччині.
Окрім уже затверджених спарингів "біло-сині" зіграють з одним румунським клубом та двома латвійськими:
12 лютого. 10:00. Політехніка (Ясси, Румунія)
17 лютого. 16:00. Лієпая (Латвія)
20 лютого. 16:00. Сконто (Рига, Латвія)
Нагадаємо, що розпочнеться другий збір для киян контрольним матчем проти північно-македонського Сілекса, який відбудеться 11 лютого. Також «Динамо» має узгоджені спаринги з узбецьким Пахтакором (14 лютого) та латвійською Валмієрою (23 лютого).