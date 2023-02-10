Динамо досягло домовленості про проведення ще трьох контрольних матчів на тренувальному зборі в Туреччині.

Окрім уже затверджених спарингів "біло-сині" зіграють з одним румунським клубом та двома латвійськими:

12 лютого. 10:00. Політехніка (Ясси, Румунія)

17 лютого. 16:00. Лієпая (Латвія)

20 лютого. 16:00. Сконто (Рига, Латвія)

Нагадаємо, що розпочнеться другий збір для киян контрольним матчем проти північно-македонського Сілекса, який відбудеться 11 лютого. Також «Динамо» має узгоджені спаринги з узбецьким Пахтакором (14 лютого) та латвійською Валмієрою (23 лютого). 