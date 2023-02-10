Іспанія

Мадридська команда має підсилення перед вирішальним поєдинком.

Лідери Реала Карім Бензема та Едер Мілітао приєднались до команди напередодні фіналу Клубного чемпіонату світу, який пройде 11 лютого. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Вони з'явилися тут, бо ми вважаємо, що вони мають шанс зіграти. Сьогоднішнє тренування буде вирішальним", – заявив Карло Анчелотті.

Обидва гравці були відсутні через проблеми зі здоров'ям .

Нагадаємо, у фіналі КЧС Реал зустрінеться з саудівським Аль-Хілялем. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом.