Україна

Кияни продовжують заробляти гроші на трансферах.

Динамо в поточне зимове трансферне вікно вже продало Віктора Циганкова до Жирони, а Ілля Забарний відправився в Борнмут.

Як стверджує журналіст Хуліано Лоренц Оскар, київський клуб провернув ще одну угоду — Вітіньо перейшов до Ред Булл Брагантіно.

Повідомляється, що Динамо отримало за свого футболіста близько п'яти мільйонів євро.

Минулий сезон Вітіньо провів у складі Атлетіко Паранаенсе на правах орендної угоди.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парасків відмовився від переходу в Динамо через війну в Україні.