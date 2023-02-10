Кияни продовжують заробляти гроші на трансферах.
Вітіньо, фото Динамо
10 лютого 2023, 20:28
Динамо в поточне зимове трансферне вікно вже продало Віктора Циганкова до Жирони, а Ілля Забарний відправився в Борнмут.
Як стверджує журналіст Хуліано Лоренц Оскар, київський клуб провернув ще одну угоду — Вітіньо перейшов до Ред Булл Брагантіно.
Повідомляється, що Динамо отримало за свого футболіста близько п'яти мільйонів євро.
Минулий сезон Вітіньо провів у складі Атлетіко Паранаенсе на правах орендної угоди.
Зазначимо, що авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в п'ять мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парасків відмовився від переходу в Динамо через війну в Україні.