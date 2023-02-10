Україна

Українець зможе посилити команду за ходом зустрічі.

Жирона в рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії відправилась у гості до Кадіса.

Головний тренер команди Мічел не знайшов місця для Віктора Циганкова у стартовому складі команді, тому українець може посилити гру, якщо вийде заміну.

Зазначимо, що в матчі проти Валенсії український півзахисник з'явився на полі замість Гарсії на 78 хвилині, проте результативними діями відмітитись не зумів.

Нагадаємо, що матч Кадіс — Жирона розпочнеться о 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.