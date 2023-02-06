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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 5 лютого:

Український півзахисник Віктор Циганков дебютував у складі іспанської Жирони, а його команда перемогла Валенсію.

Інший український півзахисник, Руслан Маліновський, вийшов на другий тайм матчу Марсель — Ніцца, забив дебютний гол, проте його команда в підсумку програла.

А український голкіпер Андрій Лунін через несподівану травму Тібо Куртуа отримав ігровий час у матчі мадридського Реала проти Мальорки, проте його команда в підсумку поступилась.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA