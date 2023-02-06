Іспанія

Український вінгер дебютував у чемпіонаті Іспанії.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував дебют українського вінгера Віктора Циганкова у матчі 20 туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії (1:0).

"Ми побачили версію Циганкова, яка далека від кращої. Він – гравець з неймовірним потенціалом. Я впевнений, що він якісно посилить наш склад завдяки своєму таланту, здібностям та футболу, який дуже й дуже добрий.

Треба потроху давати йому потрібні хвилини, щоб він міг зіграти на максимум, на всі сто відсотків. Його стовідсоткова працездатність – це дуже добре для нас”, – наводить слова Мічела Futbol Fantasy.

Нагадаємо, у поєдинку проти Валенсії Циганков вийшов на заміну на 78 хвилині, але результативними діями відзначитися не зміг.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Валенсія.