Це була перша гра для харків'ян на другому етапі зборів у Туреччині.
Гравці Металіста, ФК Металіст
11 лютого 2023, 19:45
Харківський Металіст розпочав другий етап навчально-тренувальних зборів у Туреччині.
Сьогодні, 11 лютого, харків'яни провели черговий контрольний матч, у якому суперником був Кайсар із Казахстану. Матч закінчився мінімальною перемогою команди із Казахстану з рахунком 1:0.
Єдиний гол був забитий у середині першого тайму, коли у штрафному майданчику харків'ян втратили суперника на лінії воротарського майданчика, який спокійно розстріляв ворота.
Металіст — Кайсар 0:1
Гол: ?, 28.
Металіст (стартовий склад): Ермолов — Ніколишин, Порох, Мизюк, Базіліо — Каплієнко, Малумандсоко — Картушов, Демченко, Рязанцев — Прядун.
Запасні: Костик, Зновенко, Ралюченко, Панасенко, Романюк, Тепляков Н., Багачанський, Тепляков Д., Приходько, Горенко, Кайдалов, Красніков, Дігтярь, Влага, Горяінов.