Харківська команда продовжує готуватись до другої половини сезону.
ФК Металіст
03 лютого 2023, 17:40
Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.
Сьогодні, 3 лютого, харків'яни провели контрольний матч проти грузинського Торпедо Кутаісі.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
До цього Металіст мінімально поступився у трьох спарингах поспіль проти Катовіце, софійського Локомотива та Тузли Сіті.
Металіст — Торпедо Кутаісі 0:0
Металіст (стартовий склад): Костик — Каплієнко, Ніколишин, Мизюк, Романюк — Чідомере, Ралюченко — Картушов, Панасенко, Багачанський — Угочукве.