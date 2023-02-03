Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Сьогодні, 3 лютого, харків'яни провели контрольний матч проти грузинського Торпедо Кутаісі.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

До цього Металіст мінімально поступився у трьох спарингах поспіль проти Катовіце, софійського Локомотива та Тузли Сіті.

Металіст — Торпедо Кутаісі 0:0

Металіст (стартовий склад): Костик — Каплієнко, Ніколишин, Мизюк, Романюк — Чідомере, Ралюченко — Картушов, Панасенко, Багачанський — Угочукве.