Україна

Харківська команда продовжує підготовку до другої половини сезону.

Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 7 лютого, команда Періци Огнєновича провела черговий контрольний матч, у якому суперником була Согдіана з Узбекистану. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 83 хвилині, коли Рязанцев виконав класну подачу з лівого флангу на дальню стійку, звідки Картушов головою переправив м'яч у сітку. Однак через дві хвилини рахунок знову став рівним — після подачі зі штрафного Оріфов головою точно пробив у кут воріт.

Металіст — Согдіана 1:1

Голи: Картушов, 82 — Оріфов, 84.

Металіст (стартовий склад): Єрмолов — Каплієнко, Порох, Мизюк, Романюк — Малумандсоко, Ралюченко — Панасенко, Демченко, Багачанський — Угочукву.

Запасні: Ніколишин, Картушов, Прядун, Тепляков Н., Рязанцев, Влага, Горяінов, Тепляков Д., Приходько, Горенко, Красніков, Дігтярь.