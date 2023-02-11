Сьогодні, 11 лютого, Інгулець провів черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону.

Суперником української команди був казахстанський Аксу, матч з яким закінчився з результативним рахунком 2:2.

У складі Інгульця результативними ударами відзначилися Сітало та Марусич, які забили на 55 та 61 хвилинах відповідно. У складі суперника дублем відзначився Мурза.

Інгулець — Аксу 2:2
Голи: Сітало, 55, Марусич, 61 — Мурза, 3, 36.

Інгулець (стартовий склад): Білик, Ченбай, Ковальов, Павлов, Смоляков, Нагієв, Клименко, Сидоренко, Кухарук, Козак, Сітало.

Аксу (стартовий склад): Кучеренко, гравець на перегляді, Обілор, Жаксибаєв, Есимов, Ескіч, Оразов, Жиргалбек-Уулу, Мурза, Тоні Сільва, Гедеш.