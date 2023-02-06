Команда Сергія Ковальця готується до другої половини сезону.
ФК Інгулець
06 лютого 2023, 16:30
Інгулець продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 6 лютого, команда Сергія Ковальця провела черговий спаринг, у якому суперником була Македонія ГП із Північної Македонії.
Матч закінчився мінімальною перемогою української команди із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 85 хвилині результативним ударом відзначився Максим Марусич.
Свій наступний матч Інгулець проведе проти Петрокуба. Гра з командою із Молдови пройде 9 лютого.
Інгулець — Македонія ГП 1:0
Гол: Марусич, 85.
Інгулець (1 тайм): Білик, Смоляков, Ковальов, Запорожець, Нагієв, Сидоренко, Хромей, Одарюк, Резепов, Козак, Сітало.
Інгулець (2 тайм): Паламарчук, Ченбай, Павлов, Нагієв, Осипенко, Головкін, Коробенко, Одарюк, Блізніченко, Кравчук, Марусич.