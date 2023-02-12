Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу переграла македонський Сілекс із рахунком 4:0.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти представника другого за рангом чемпіонату Північної Македонії — Політехніки з міста Ясси, яка у поточному сезоні йде на другій сходинці в турнірній таблиці (20 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив прицілився на нападника словенського Целє.