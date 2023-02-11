Ще один кандидат на посилення позиції нападаючого для "біло-синіх".
Чуквубуікем Іквуемесі, snportal.si
11 лютого 2023, 22:55
Нападник словенського Целє Чуквубуікем Іквуемесі може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє SNPortal.
За інформацією джерела, послугами 21-річного нігерійця зацікавлене київське Динамо, яке пропонує за футболіста 2,5 мільйона євро.
Також наголошується, що кияни випереджають своїх конкурентів із загребського Динамо.
Цього сезону Іквуемесі провів 17 матчів, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.
До цього футболіст виступав за австрійський Форвертс Штайр та словенський НК Кршко.