Україна

Матч товариського турніру за участі житомирського клубу.

У вівторок, 14 лютого, житомирське Полісся проведе свій другий матч у рамках BGV Winter Cup, що проходить у Туреччині. Суперником команди Юрія Калітвінцева буде естонська Левадія з Таллінна.

Відзначимо, що кількома днями раніше у цьому ж турнірі "жовто-зелені" переграли Верес у серії пенальті.

Пряма трансляція матчу: