Україна 14 лютого 2023, 09:56 Полісся — Левадія: онлайн відеотрансляція матчу BGV Winter Cup Матч товариського турніру за участі житомирського клубу. Юрій Калітвінцев перед командою, ФК Полісся Житомир 14 лютого 2023, 09:56 У вівторок, 14 лютого, житомирське Полісся проведе свій другий матч у рамках BGV Winter Cup, що проходить у Туреччині. Суперником команди Юрія Калітвінцева буде естонська Левадія з Таллінна. Відзначимо, що кількома днями раніше у цьому ж турнірі "жовто-зелені" переграли Верес у серії пенальті. Пряма трансляція матчу: Команди Левадія Полісся Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте