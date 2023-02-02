Україна

В усьому винні погодні умови в Туреччині, що вплинули на гравців житомирського клубу.

Товариський матч між Поліссям та київським Динамо не відбудеться через кадрову ситуацію в житомирському клубі. Про це повідомляє прес-служба Полісся.

Через мінливі погодні умови та сезон дощів і вітрів у Туреччині, кілька гравців Полісся мають симптоми застуди.

З метою обережності, щоб гравці могли спокійно відновитися, тренерський штаб Полісся вирішив скасувати спаринг, який мав відбутися 3 лютого.

Також зазначається, що тренувальний процес житомирського клубу продовжується.