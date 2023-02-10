Україна

Відбувся стартовий матч міжнародного зимового турніру.

Житомирське Полісся у стартовому турі зимового міжнародного турніру BGV Winter Cup зустрічалося з рівненським Вересом.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли Морозко правим флангом підключився до атаки і зробив простріл у штрафний майданчик, де Курко невдало вибив м'яч прямо на ногу Грицука, який у дотик пробив точно у кут воріт Вереса.

Потім на 20 хвилині пішов простріл у штрафний майданчик з того ж правого флангу, після чого захисник Вереса збив у штрафному майданчику Будковського. Пенальті реалізував той самий Грицук, який оформив дубль.

На 38 хвилині команда Юрія Вірта відіграла один м'яч зусиллями Шестакова, який підхопив відскок у штрафному майданчику після кутового та розстріляв ворота суперника. Через п'ять хвилин Блізніченко невдало вибив м'яч з під ноги Янакова у своєму штрафному майданчику і м'яч полетів точно у ворота.

На 60 хвилині гравці Полісся привезли собі пенальті після гри рукою у штрафному майданчику. Одинадцятиметровий удар реалізував Гайдучик. Потім на 89 хвилині Пасіч з другої спроби влучив у ворота та зрівняв рахунок у матчі.

Таким чином, основний час матчу закінчився з рахунком 3:3. За регламентом турніру було проведено серію пенальті, в якій Полісся виявився сильнішим з рахунком 4:3.

Сьогодні ввечері пройде ще один матч першого туру, у якому зіграють полтавська Ворскла та естонська Левадія. Початок – о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.

Полісся — Верес 3:3 (по пенальті 4:3)

Голи: Грицук, 2, 20 (з пенальті), Блізніченко, 43 (автогол) — Шестаков, 38, Гайдучик, 60 (з пенальті), Пасіч, 89.

Полісся: Поспєлов — Морозко, Нестеров (Кушніренко, 38), Гітченко, Шаповал, Огиря, Крушинський (Морговський, 46), Шастал (Чередніченко, 69), Грицук, Янаков, Будківський.

Верес: Когут — Балан, Курко (Маткобожик, 64), Вовченко, Гагун, Кучеров, Кльоц (Шух, 68), Блізніченко (Дахновський, 46), Лебеденко (С. Шарай, 46), В.Шарай (Пасіч, 46), Шестаков (Гайдучик, 46).

Попередження: Огиря — Вовченко, Дахновський.

Забиті післяматчеві пенальті: Грицук, Кушніренко, Янаков, Морозко — Вовченко, С.Шарай, Пасіч.

Не реалізували післяматчеві пенальті: Гайдучик, Дахновський.