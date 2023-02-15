Це був перший спаринг для львівської команди на заключному зборі у Хорватії.
Рух - Істра, ФК Рух
15 лютого 2023, 16:25
Львівський Рух у стартовому контрольному матчі на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині обіграв хорватську Істру з рахунком 3:1.
Перемогу команді Леоніда Кучука принесли забиті м'ячі у виконанні Альваренги, Сапуги та Соломона, який реалізував пенальті. У складі хорватів результативним ударом відзначився Лісіца.
Рух – Істра 3:1
Голи: Альваренга, 20, Соломон, 42 (з пенальті), Сапуга, 83 – Лісіца, 34.
Рух: Паньків, Лях (Джеферсон, 84), Слюбик (Веремієнко, 84), Дідик, Роман, Довгий, Сапуга, Соломон, Таллес, Альваренга (Мисик, 67), Климчук (Карабін, 84).
Попередження: Климчук, Дідик.