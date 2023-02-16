Україна

Клуб перепідписав угоду з молодим гравцем.

Київське Динамо оголосило про продовження контракту з молодим нападником Матвієм Пономаренко.

Повідомляється, що 17-річний гравець та клуб уклали довгострокову угоду.

На зборі у Туреччині Матвій вже встиг провести два матчі за основну команду Динамо, після тренувань з першою командою.

Форвард залишив позитивне враження своєю роботою в тренувальному процесі. У першій половині сезону він виступав за юнацьку команду луганської Зорі на правах оренди. Загалом на його рахунку 3 голи у 8 поєдинках у складі Зорі U-19.

Раніше повідомлялось, що Вівчаренко підписав новий контракт з Динамо. Також клуб уклав угоду з Навіном Малишем.