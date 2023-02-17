Україна

Півзахиснику вручили нагороду.

За підсумками першої частини сезону вболівальники "жовто-чорних" визнали Марка Сапугу найкращим гравцем 2022-го року. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Спортивний директор Руху Володимир Лапіцький вручив півзахиснику команди нагороду. При цьому він наголосив, що без інших "рухівців", тренерського складу, персоналу, які активно допомагали молодому футболісту, він би не досягнув цього визнання шанувальників клубу.

"Хочу подякувати всім уболівальникам, які голосували за мене, своїй сім’ї, всім близьким. І команді також, бо без цих хлопців я б таку нагороду не отримав.

Я цього, звичайно, не чекав, але було дуже приємно, коли мене визнали найкращим гравцем. Бо в нашій команді насправді є багато футболістів, які так само заслуговували на цю нагороду. Це для мене вперше в Прем’єр-лізі, буду далі працювати, не зупинятися, щоб отримувати наступні нагороди", — сказав Сапуга.

Раніше Сапуга висловився про майбутню гру в Юнацькій Лізі чемпіонів проти Мілана.