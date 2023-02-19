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Фахівець також оцінив збори у Туреччині.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував проблеми зі здоров'ям в Олега Данченка.

Відомо, що керівництво АЕКу з Греції, якому належить контракт Данченка, прислав за футболістом літак та перевіз його на лікування. Поки що невідомо, де він буде проходити реабілітацію.

"Ми дуже задоволені були бачити на спільній прогулянці у Туреччині Олега Данченка. Він буде робити детальний медогляд. Дивимось уперед. Ми задоволені тим, що він посміхається, підбадьорює своїх одноклубників. Ми добре спілкуємось всередині колективу".

Також тренер розповів про збори у Туреччині, які вже команда завершила.

"Ми завжди дивимося на розвиток команди, намагаємось працювати на перспективу. П'ять тижнів у Туреччині вийшли насиченими, було багато тренувань, занять у тренажерному залі, контрольних матчів. Усі гравці отримали шанс, ми задіяли різні склади. Загалом я задоволений. Помилки, які мали місце – це привід поговорити з футболістами, розібрати такі моменти та виключити їх у майбутньому.

Виділю гру з датським Горсенсом (0:0). Суперник був добре готовий фізично, а також запропонував цікавий тактичний план, на який ми мали реагувати. Ще один сильний суперник — Норшелланн (1:4), де до 70 хвилини ми грали внічию (1:1). Цей суперник за рівнем можна порівняти з Динамо або Шахтарем. Було багато фізичної роботи, футболісти постійно перебували під пресингом. Такі ігри допомагають прогресувати", — сказав ван Леувен.