Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу зіграла внічию проти турецької Адана Демірспор із рахунком 0:0.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти представника Латвії — Риги, яка у попередньому сезоні посіла третю сходинку в турнірній таблиці (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив залишився без одного зі нападників, якого Луческу запросив на збори.