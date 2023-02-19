Нещодавно українець продовжив контракт із київським Динамо.
Матвій Пономаренко, instagram.com/ponomarenko_matviy
19 лютого 2023, 13:55
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує виступати у складі молодіжної команди Зорі.
Кілька днів тому 17-річний українець, який виступав за луганський клуб у першій половині сезону на правах оренди, продовжив контракт із "біло-синіми".
Якщо судити по його сторінці в Instagram, Пономаренко продовжує захищати кольори луганчан, взявши участь у спарингу проти Хельсінгера (1:0).
Нинішнього сезону Пономаренко провів вісім матчів у молодіжці Зорі, в яких забив три голи.