Україна

Нещодавно українець продовжив контракт із київським Динамо.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко продовжує виступати у складі молодіжної команди Зорі.

Кілька днів тому 17-річний українець, який виступав за луганський клуб у першій половині сезону на правах оренди, продовжив контракт із "біло-синіми".

Якщо судити по його сторінці в Instagram, Пономаренко продовжує захищати кольори луганчан, взявши участь у спарингу проти Хельсінгера (1:0).

Нинішнього сезону Пономаренко провів вісім матчів у молодіжці Зорі, в яких забив три голи.