Україна

21-річний футболіст може залишити склад "гірників".

Анатолій Трубін може залишити Шахтар, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

У матеріалі йдеться про те, що "українець готовий зробити наступний крок у кар'єрі". Крім цього, низка клубів зв'язувалася з агентами 21-річного голкіпера.

У той же час представники Трубіна вважають, що українець може залишити донецьку команду за 12-15 мільйонів євро.

Інтерес до Трубіна виявляють клуби з АПЛ, Бундесліги та Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що в українці зацікавлена Севілья.