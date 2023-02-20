Україна

Команда УПЛ закінчила підготовку до другої частини сезону.

Делегація криворізького Кривбасу вирушила до України після підготовчого етапу до другої частини сезону, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Збори в Туреччині команда Юрія Вернидуба закінчила двома безгольовими нічиїми — проти латвійської Валмієри та казахстанського Каспія.

3 березня для криворізької команди розпочнеться друга частина чемпіонату України. В 16-му турі Кривбас зіграє проти Колоса. Початок матчу — о 13:00.