Україна

Одесити посилили склад.

Чорноморець продовжує працювати над підсиленням складу в поточне трансферне вікно перед початком другої частини сезону.

Як повідомляє офіційний телеграм-акаунт "моряків", новачком команди став колишній півзахисник Олександрії Олександр Демченко.

27-річний футболіст дебютував за Олександрію 25 липня 2021 року проти луганської Зорі.

Загалом в чемпіонаті України провів 27 матчів в яких забив 1 гол. Ще на рахунку Олександра 2 матчі в Кубку України, в якому він відзначився 1 забитим голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець залишив іноземний форвард.