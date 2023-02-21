Одесити посилили склад.
Олександр Демченко, фото Чорноморець
21 лютого 2023, 18:40
Чорноморець продовжує працювати над підсиленням складу в поточне трансферне вікно перед початком другої частини сезону.
Як повідомляє офіційний телеграм-акаунт "моряків", новачком команди став колишній півзахисник Олександрії Олександр Демченко.
27-річний футболіст дебютував за Олександрію 25 липня 2021 року проти луганської Зорі.
Загалом в чемпіонаті України провів 27 матчів в яких забив 1 гол. Ще на рахунку Олександра 2 матчі в Кубку України, в якому він відзначився 1 забитим голом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець залишив іноземний форвард.