Україна

Команда Романа Григорчука продовжує підготовку до другої половини сезону.

Одеський Чорноморець у черговому контрольному матчі обіграв вінницьку Ниву з рахунком 4:2.

На початку матчу — на четвертій хвилині — Дмитро Юсов отримав передачу з глибини поля, після чого відкрив рахунок на табло. До перерви одесити мали ще пару небезпечних моментів, але реалізувати їх не вдалося.

Потім на 60 хвилині Данило Алефіренко змістився з правого флангу та класно пробив у дальній кут воріт – 2:0. За кілька хвилин Максим Войтіховський головою замкнув подачу з кутового від Максима Білого. Ще за кілька хвилин все той же Войтіховський оформив дубль, вдало зігравши на добиванні.

Однак останні слова були за командою з Вінниці, у складі якої відзначилися Швець та Кольцов.

Чорноморець — Нива Вінниця 4:2

Голи: Юсов, 4, Алефіренко, 60, Вйотіховський, 64, 72 — Швець, 74, Кольцов, 75.

Чорноморець: Непогодов (Варакута, 66), Гучек (Білий, 46), Єрмаков (Селін, 46), Салюк (Черткоєв, 66), Путря (Алефіренко, 46), Васильєв (Задоя, 46), Кузик (Політило, 46), Наумець (Гладкий, 66), Бадібанга (Брагару, 46), Штогрін (Плакса, 66), Юсов (Войтіховський, 46).

Нива: Попович, Лотоцький, Євтіхов, Грачов, Борячук (Астаф`ев, 70), Кольцов, Шевчук (Гончар, 78), Орнат (Жуков, 46), Швець (Ненич, 78), Панасюк (Страшкевич, 46), Загорулько (Костюк, 70).

Попереджений: Грачов.