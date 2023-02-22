Львівська команда поки не оголошувала про трансфери цих футболістів.
ВАЛЕРІЙ ЮРЧУК, СК ДНІПРО-1
22 лютого 2023, 15:17
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті поновила заявку Львова на другу частину цьогорічного сезону УПЛ.
У заявку львівської команди додалися два нових футболісти — воротар Валерій Юрчук та півзахисник Леонардо Антоніо.
32-річний Юрчук раніше захищав кольори Дніпра-1. У поточній кампанії він провів один матч, у якому пропустив два м'ячі.
25-річний бразилець Антоніо до цього виступав за литовський Джюгас, за який провів 30 матчів, забив три м'ячі і віддав два асисти.
Після 14 ігор Львів набрав лише дев'ять очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.