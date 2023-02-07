Україна

Львівська команда продовжує підготовку до другої половини сезону.

Львів у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграв польську Вєчисту Краків із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 21 хвилині гравець, який перебуває на перегляді, головою переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного.

Потім у середині другого тайму львів'яни подвоїли перевагу у рахунку завдяки голу Бугая, який реалізував пенальті.

У попередньому спарингу Львів не зміг обіграти узбекистанський Насаф. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Львів — Вєчиста Краків 2:0

Голи: ?, 21, Бугай, 63 (з пенальті).

Львів (стартовий склад): Пономаренко, Дитятьєв, гравець на перегляді, Сасовський, гравець на перегляді, Богунов, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Мильченко, гравець на перегляді, Есеола.

Запасні: Рибка, Ольховий, Шарун, Никитюк, Грисьо, Кузик, Вовкун, Муравський, Бугай, Михайлів В, Михайлів Р., Алібеков.