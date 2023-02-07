Львівська команда продовжує підготовку до другої половини сезону.
ФК Львів
07 лютого 2023, 18:30
Львів у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграв польську Вєчисту Краків із рахунком 2:0.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 21 хвилині гравець, який перебуває на перегляді, головою переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного.
Потім у середині другого тайму львів'яни подвоїли перевагу у рахунку завдяки голу Бугая, який реалізував пенальті.
У попередньому спарингу Львів не зміг обіграти узбекистанський Насаф. Матч закінчився із рахунком 0:0.
Львів — Вєчиста Краків 2:0
Голи: ?, 21, Бугай, 63 (з пенальті).
Львів (стартовий склад): Пономаренко, Дитятьєв, гравець на перегляді, Сасовський, гравець на перегляді, Богунов, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Мильченко, гравець на перегляді, Есеола.
Запасні: Рибка, Ольховий, Шарун, Никитюк, Грисьо, Кузик, Вовкун, Муравський, Бугай, Михайлів В, Михайлів Р., Алібеков.