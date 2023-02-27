Україна

Коментар новачка "жовто-синіх".

Днями Металіст 1925 оголосив про підписання хавбека Зорі Абдулли Абдуллаєва. Вихованець Шахтаря вже встиг дати перше інтерв'ю клубній прес-службі харків'ян.

"Дякую за привітання з переходом! Звісно, що емоції тільки позитивні. Думаю та сподіваюсь, що мені та Металісту 1925 вдасться досягти багато чого разом. Металіст 1925 — це дуже згуртована команд. Колектив, за моїми відчуттями, є на багато більш дружнім, ніж у попередніх командах, де я був".

Потім 21-річний півзахисник відповів на питання про становлення себе як футболіста, а також свої найкращі футбольні якості та улюблену позицію.

"На мою думку, ще зарано говорити на подібні теми (становлення себе як футболіста — Прим.), бо я ще не став повноцінно футболістом. Ще треба багато працювати для цього. Мені найзручніше діяти на моїй рідній позиції флангового півзахисника вінгера. А додавати потрібно у такому компоненті, як гра на оборону".

Зачепилося в інтерв'ю й питання походження Абдуллаєва.

"Так, дійсно, це правда, що я народився в Одесі. Але мої батьки з Туреччини. Відповідно, я маю турецьке походження".

Завершилося спілкування питанням про матч слобожанців проти Олександрії, що відбудеться вже у понеділок, 27 лютого, о 13:00.

"Підготовка до цієї гри пройшла на найвищому рівні. Олександрія — це команда, яка високо пресингує суперників, нав'язує свою гру. Задля позитивного результату нам потрібно буде віддаватися на всі 100%. Треба буде бути сильнішими за суперників в усіх сенсах цього слова. Індивідуальна майстерність буде важливою. Проте здобути результат можна буде тільки завдяки командній грі, по поодинці матчі не виграють", — передає слова Абдулли офіційний сайт Металіста 1925.