Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 27 лютого 2023 року, 13:00.

Український футбол повернувся після зимової павзи. Сьогодні на КСК Ніка зіграли перенесений матч 6 туру УПЛ. На полі з'ясовували стосунки Олександрія та Металіст 1925.

Захоплюючий поєдинок запам'ятався аж шістьма голами, причому гості опинились в ролі наздоганяючих — і вправно справились зі своєю задачею.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Металіст 1925 в УПЛ:

Олександрія — Металіст 1925 3:3

Голи: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 — Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47



Олександрія: Горох — Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков (Калітвінцев, 67) — Михайленко, Рибалка (Ковалець, 67) — Мустафаєв (Авагімян, 87), Волошин (Кобзар, 46), Шулянський (Кожушко, 46) — Третьяков.



Металіст 1925: Мозіль (Сидоренко, 56) — Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень (Дмитренко, 79) — Мартинюк — Русин, Вачіберадзе (Абдуллаєв, 80), Бичек (Капінус, 65), Ременюк — Чирук.



Попередження: Чирук, Вачібердазе, Русин, Ткачук