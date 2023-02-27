Україна

Коментар тренера після першої гри другого кола УПЛ.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував нічию в матчі проти Олександрії (3:3):

"Дуже важка гра при дуже складних погодних умовах, на дуже важкому полі проти хорошого суперника вийшла бойова гра. Думаю, що вона сподобалася вболівальникам, але в нас трошки після цієї гри додалося головного болю, бо дуже багато гравців отримали пошкодження. Зробили чотири вимушених заміни. А після того, як у нас не лишилося права на заміну, наш центральний захисник Євген Ткачук догравав хвилин 15-ть з травмою. У цьому плані у нас є проблеми. Потрібно зараз думати, як швидше відновити хлопців, щоб підійти у хорошій готовності до наступного туру.

Чого не виставило для перемоги? Повірте, я впевнений, що на цей момент те, що хлопці змогли — вони зробили. Прилетіли з Туреччини, два тижні тренувалися на синтетичному полі, потім одразу грати на затопленому полі, можна сказати в болоті, дуже важко. Це ні в якому разі не відмовки. Просто це також зіграло свою роль. Олександрія випустила свіжих гравців, які освіжили гру. Ми, на жаль, не змогли цього зробити, бо чотири вимушених заміни т один гравець догравав з травмою. Я думаю, що це також зіграло свою роль, що ми робили тільки вимушені заміни, а не ті, які могли допомогти нам втримати рахунок або забити четвертий гол.

Відсутність Габелка? З тієї ж самої причини. Мабуть, причина в синтетичному покритті на якому ми тренуємося. Відчув за пару днів до гри біль і ми вирішили не ризикувати його здоров'ям, він лишився в щасливому відновлюється. Сподіваюсь, що в наступних матчах він нам допоможе.

Поповнення в команді? Нам би, виходячи з нашої ситуації, напевне хотілося б. Але, знову ж таки, ми повністю впевнені в тих людях, які в нас є в команді, ми їм всім довіряємо. Впевнені, що вони без підсилення зможуть виконати ті завдання, які стоять перед командою. Трошки насторожує те, що у нас дуже багато травм", — цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Звіт про матч Олександрія — Металіст 1925 читайте за посиланням.