Україна

Про це написав Андрій Павелко.

У понеділок, 27 лютого, з матчу між Олександрією та Металістом 1925 (3:3) стартувала друга частина чемпіонату України-2022/23. Як і всі попередні поєдинки нинішнього розіграшу УПЛ, гра на стадіоні Ніка проходила без глядачів на трибунах.

Та схоже, що скоро вони можуть повернутися на свої місця. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"З ініціативи і на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни. Насамперед це можуть бути воїни, які отримали поранення і потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони. В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінотеатри і концертні зали. То чому обмежена кількість глядачів (із чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?

Звичайно варіанти допуску вболівальників на матчі розглядаються лише на тих стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації і правоохоронців", — написав Павелко.

